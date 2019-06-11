الحب لا يموت.. زوج يحقق حلم زوجته السمينة بركوب ” سكوتر “

لندن(صدى):

حرص زوج على تحقيق حلم زوجته السمينة؛ ليؤكد على أن الحب الحقيقي مازال يوجد بقوة .

وانتشر فيديو غريب يرصد امرأة سمينة على ” سكوتر ” ،بينما يدفعها زوجها من خلال ربط حبل بـ ” السكوتر ” وطرف أخر حول وسطه.

وساعدته الزوجة بقدمها اليمنى، ليكون قادرا على دفعها إلى الأمام في إحدى حدائق كوفنتري بإنجلترا.

وشهد الفيديو تفاعل كبير من قبل الجمهور، حيث علق أحدهم قائلا: ” من يقول إن الرومانسية ماتت؟ ” بينما قال آخر ” إنهم يساعدون بعضهم البعض على المضي قدما ” .