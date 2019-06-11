مجلس الوزراء لم يعقد جلسته اليوم الثلاثاء

علي القحطاني(صدى):

شهد، اليوم الثلاثاء، عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء؛ إذ أنه لا يعقد جلسات في الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي بعد انتهاء إجازة العيدين.

وجرت العادة منذ سنوات طويلة، ألا يعقد مجلس الوزراء جلسات في الأسبوع الأول من بدء الدوام الرسمي عند استئناف العمل بعد انتهاء إجازة العيدين، وكذلك أول أسبوع يلي الأسبوع الذي تُقَر فيه الميزانية العامة للدولة.

ويستأنف مجلس الوزراء، جلساته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، يوم الثلاثاء المقبل.