من بينهم المملكة.. الأمم المتحدة تفتح باب التوظيف في 9 دول عربية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن حاجتها لموظفين شباب لشغل وظائف خالية في 9 دول عربية.

وقالت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي على الأنترنت، إنه تم فتح باب التقديم لبرنامج توظيف المهنيين الشباب من مواطني الدول التي لا تتمتع بتمثيل متناسب بين موظفيها.

وجاءت الدول العربية التي ترغب الأمم المتحدة في توظيف شبابها كالتالي: البحرين، جزر القمر، الكويت، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات.

ويبلغ عدد موظفي الأمم المتحدة 40 ألف شخص من معظم دول العالم، فيما بلغت ميزانيتها لعامي 2018-2019 حوالي 5,396 مليار دولار.