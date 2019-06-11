” رحلة في الذاكرة ” الملك سعود يفتتح مصنع البيبسي كولا بجدة

نايف السالم(صدى):

يحفل عهد الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، بالعديد من الإنجازات والذكريات التي يجب العودة إليها وتذكرها وتذكير الجيل الجديد بها.

ومن دولاب الذكريات، يوجد صورة الملك سعود رحمه الله أثناء افتتاح مصنع البيبسي كولا في مدينة جدة لصاحبه الشيخ أحمد سعيد بقشان، بحضور المذيع بكر يونس رحمه الله.

وأوضح حساب تاريخ الملك سعود على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن صاحب المصنع كان يعمل مع إخوته في تجارة القماش عند دخول الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة، ثم توسع في تجارته.