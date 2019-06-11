” واتساب ” يتخذ خطوة لحماية الخصوصية ويمنع حفظ الصور الشخصية

عادل الحربي(صدى):

أضاف تطبيق ” واتساب ” ، ميزة جديد يمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية لأصدقائهم دون علمهم.

يشار إلى أن التطبيق يسمح حاليًا للمستخدمين بحفظ الصور الشخصية للأشخاص الذين يشاركونهم المحادثات، وذلك بالنقر على الصورة الشخصية ثم حفظها على الهاتف.

وقامت الشركة، بإزالة تلك الخاصية في تحديثها الجديد، فيما لم تعلن واتساب عن السبب الرئيسي وراء منع المستخدمين من حفظ صور أصدقائهم.

ويُتوقع أن تكون الخطوة في اتجاه حماية خصوصية المستخدم، فيما بدأ التطبيق بخطوة إزالة خاصية حفظ الصور الشخصية على نظام تشغيل أندرويد، وسيشمل التحديث الجديد إزالتها كذلك من نظام أبل أيضا.