” قاطعوا أشعة الشمس ” حملة لمواجهة الحر الشديد بالعراق

بغداد(صدى):

قرر ناشطون عراقيون مواجهة درجات الحرارة العالية التي تشهدها البلاد، من خلال حملة ساخرة بعنوان ” قاطعوا أشعة الشمس ” التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل عدد كبير من الشباب العراقي مع حملة ” قاطعوا أشعة الشمس ” ، وبدأوا في توزيع أوراقًا صغيرة مكتوب عليها ” الشمس أحرق في بلادي.. حتى الظلام هناك أحرق.. فهو يحترق العراق ” ، بالإضافة إلى ” الشمس شمسي، وينك يخوي ماتجي تحاجيلنه صاحبتك شوي بلكي اتطفيها كم يوم، وصلت 55 ” .

وانتشرت أوراق الحملة في جميع شوارع العراق، إذ تم وضعها على زجاج السيارات وجدران المنازل وفي الطرق العامة، وسط تفاعل كبير من العراقيين.

وتشهد العراق خلال الفترة الحالية ارتفاع حاد في درجات الحرارة، إذ سجلت محافظة البصرة أعلى درجة حرارة في العالم خلال اليومين الماضيين، ووصلت في بعض المناطق إلى 50 و55 درجة مئوية.