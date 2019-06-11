بالفيديو.. طفل سعودي يفوز بأفضل تصميم هندسي في الولايات المتحدة

علي القحطاني(صدى):

فاز الطفل السعودي ” عبدالرحمن ” ، بأفضل تصميم هندسي تطبيقي للمرحلة الابتدائية في الولايات المتحدة، بعد أن تنافس على هذا اللقب أكثر من 100 طالب.

وصمم عبد الرحمن معلب كرة قدم ذكي ومصغر متنقل لتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة التي يفضلونها، دون وجود أي عائق.

وقال الطفل لقناة ” الإخبارية ” : ساعدت أن أصمم هذا الملعب لتشجيع الأطفال على لعب الرياضة المفضلة العالمية في أي وقت وسط تنقلات الأسرة.

في حين أكد المدرسين أن تميز الطفل عبد الرحمن الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، ملفت في طريقة تحليله وتواصله مع الناس، وكان ذلك سبب فوزه بأفضل تصميم هندسي للمرحلة الابتدائية.