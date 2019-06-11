11821 طالب وطالبة يدرسون في الفصل الصيفي بالرياض 

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

انطلقت هذا الأسبوع الدراسة لطلاب وطالبات الفصل الصيفي في تعليم الرياض للعام الدراسي الحالي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ في ٢٨ مدرسة صيفية للبنين والبنات موزعة جغرافياً على منطقة الرياض، حيث التحق بهذه المدارس الصيفية ما يقارب من ١١٨٢١ طالب وطالبة.

٦٥١٣ طالب يدرسون في ٥٧٧ شعبة يقدم لهم الخدمة التعليمية والإدارية والإشرافية ٤٣١ موظف و ٥٣٠٨ طالبة يدرسنَّ في ٣٧٤ شعبة حيث وصل عدد الكادر التعليمي والإداري والإشرافي في مدارس البنات ٢٨٧ موظفة .

هذا وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي على لجنة النظام الصيفي توفير بيئة مناسبة لتطبيق الفصل الصيفي وتوعية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بأهمية استثمار فرصة الدراسة خلال الإجازة الصيفية .

وذكر الوهيبي أنه سيتولى تدريس الطلاب والطالبات في الفصل الصيفي معلمون ومعلمات ذوو كفاءة وخبرة عالية مما يساهم في إكسابهم مهارات جديدة ومتنوعة بإذن الله .

من جانبه قال عبدالله الغنام مساعد المدير للشؤون التعليمية ( بنين ) أن الفصل الصيفي يُتيح الفرصة للطلاب الراغبين في تحسين تعليمهم كما أنه فرصة لتخفيف العبء الدراسي عن بعض الطلاب المتعثرين وهو استثمار أمثل لوقت الإجازة الصيفية بما يفيد الطلاب.

وذكرت مساعد المدير للشؤون التعليمية بالإدارة ريم بنت محمد الراشد أن تعليم الرياض اتخذ كافة الإجراءات التنظيمية والاستعدادات والتهيئة للفصل الصيفي منذ مطلع شهر شعبان ١٤٤٠هـ ، بعد صدور تعميم نائب الوزير الذي حوى تنظيم افتتاح الفصل الصيفي، كما وضعت الإدارة المعايير والاشتراطات الدقيقة لترشيح المدارس والهيئة الإدارية والتعليمية والإشرافية بعد عقد عدة اجتماعات وورش لتحقق الاستفادة القصوى للطالبات من الدراسة الصيفية.

من جانبها قالت عضو لجنة الفصل الصيفي بتعليم الرياض رقية المحمود : إن مدة هذا الفصل ثمانية أسابيع حيث بدأت الدراسة من ٦ / شوال فيما ستكون الاختبارات النهائية للفصل الصيفي يوم الثلاثاء الموافق ‪٢٧ / ١١ /١٤٤٠‬ هـ ولمدة أربعة أيام فقط كما أن مدة كل حصة دراسية صيفية ٩٠ دقيقة في اليوم الدراسي وسيسمح للطلاب الملتحقين بتسجيل مادة دراسية كحد أقل إلى تسجيل ثلاث مواد درسية خلال الفصل الصيفي .

وقال عبدالرحمن الصفيان عضو لجنة الفصل الصيفي بتعليم الرياض : شهدت انطلاقة الدراسة مطلع هذا الأسبوع متابعة مباشِرة من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية ( رئيس لجنة الفصل الصيفي ) عبدالله بن سعد الغنام الذي اطمأن على جاهزية واستعداد المدارس للبدء في أعمال الفصل الدراسي الصيفي وزار مشرفوا المواد الدراسية وأعضاء لجنة الفصل الصيفي جميع المدارس الثانوية للتأكد من انتظام الدراسة ومعالجة بعض الملاحظات التي رصدت أثناء الزيارة .

وأشار الصفيان أن نظام الفصل الصيفي يهدف إلى معالجة حالات التعثر و وإكمال متطلبات التخرج والتسريع للطلاب وحث الطلاب على الاستفادة من هذه الفرصة التعليمية المتاحة لهم بأفضل طريقة .

الجدير ذكره أن تعليم الرياض اعتمدت ١٥ مدرسة للبنين و١٣ مدرسة للبنات لتطبيق الفصل الصيفي موزعة وفق المخطط المعتمد بحيث تخدم جميع أحياء مدينة الرياض وجاءت أسماء المدارس للبنين كالتالي ثانوية الملك عبدالله و ثانوية البيروني بمكتب الشرق, وثانوية الأمير بندر بن عبدالعزيز وثانوية بدر بمكتب السويدي, وثانوية الزهراوي بمكتب الجنوب, وثانوية مجمّع الملك سعود بمكتب الدرعية, وثانوية عبدالله بن جعفر بمكتب قرطبة, وثانوية الأمير فيصل بن فهد بمكتب الشمال, وثانوية الجوهري وثانوية الشوكاني بمكتب الغرب, وثانوية السليمانية وجعفر بن محمد بمكتب الرائد, وثانوية الملك فهد بمكتب الروضة, وثانوية الإمام الألوسي بمكتب العزيزية, وثانوية صقلية بمكتب الوسط .

وللبنات ثانوية ٧٤ و ثانوية ١١٣ بمكتب الجنوب, والثانوية الأولى بمكتب الغرب, و ثانوية ١٠٥ وثانوية ١٥٣ بمكتب الشفا, والثانوية ٩٠ و ثانوية ١٤٠ بمكتب الروابي, وثانوية حليمة السعديَّة و ثانوية جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن بمكتب الشمال, و ثانوية ١٤٤ بمكتب البديعة, والثانوية الرابعة بمكتب الوسط, و ثانوية ٧٥ و ثانوية ١٥٦ بمكتب النهضة .