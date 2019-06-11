إصابة زجاج السيارة الأمامي يضر بأنظمة المساعدة الحساسة

برلين(صدى):

كشفت الهيئة الألمانية للفحص الفني، أن الزجاج الأمامي للسيارات الحديثة يؤثر على أنظمة المساعدة الحساسة، مشيرة إلى أن إصابة الزجاج في الموديلات الحديثة قد تُخل بوظيفة أنظمة المساعدة الحساسة.

وبيَّن خبراء الهيئة الألمانية، أن الأنظمة البصرية تعتمد على الكاميرات المثبتة أعلى الزجاج الأمامي؛ لتحديد المسافة الفاصلة بين السيارات، وضبط السرعة.

وأفادوا بأن المشكلة تكمن في أن الحجارة التي تصيب الزجاج قد تتسبب في تشوش الصورة في بعض الأحيان، وبالتالي فإن الإصابات الحساسة للزجاج الأمامي قد تؤثر على مستشعرات أنظمة المساعدة بصورة قد تمنعها من التعرف على مخاطر معينة.

وأشارت الهيئة إلى أن إصلاح بعض الإصابات ” بالإصلاح الذكي ” ، يُشترط أن يكون ذلك بعيداً عن مجال رؤية قائد السيارة، وأن يكون الضرر صغيراً ولا يتجاوز حجم قطعة نقود معدنية، وألا يشكل أي تشققات، وأن يبتعد 10 سنتيمترات على الأقل عن حافة الزجاج.