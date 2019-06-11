تفاصيل حفل راشد الماجد في ” موسم جدة “

أميرة خالد(صدى):

يستعد الفنان راشد الماجد، إلى إحياء حفل غنائي في المملكة ضمن فعاليات ” موسم جدة ” ، خلال شهر يوليو المقبل.

وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حفل راشد الماجد ضمن حفلات ” موسم جدة ” ، ناشرة البوستر الدعائي للحفل على حسابها على ” تويتر ” .

وعلقت ” روتانا ” على الحفل، قائلة ” جدة غير مع الفنان الكبير راشد الماجد، ليلة استثنائية ضمن حفلات موسم جدة ” ، إذ يقام في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الخميس الموافق 4 يوليو القادم.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه، في وقت سابق فعاليات ” موسم جدة ” ، والتي تتضمن مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 18 يوليو.