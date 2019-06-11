تفاصيل حفل راشد الماجد في ” موسم جدة “
يستعد الفنان راشد الماجد، إلى إحياء حفل غنائي في المملكة ضمن فعاليات ” موسم جدة ” ، خلال شهر يوليو المقبل.
وكشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حفل راشد الماجد ضمن حفلات ” موسم جدة ” ، ناشرة البوستر الدعائي للحفل على حسابها على ” تويتر ” .
وعلقت ” روتانا ” على الحفل، قائلة ” جدة غير مع الفنان الكبير راشد الماجد، ليلة استثنائية ضمن حفلات موسم جدة ” ، إذ يقام في الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الخميس الموافق 4 يوليو القادم.
وأطلقت الهيئة العامة للترفيه، في وقت سابق فعاليات ” موسم جدة ” ، والتي تتضمن مجموعة حافلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المختلفة والعالمية خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 18 يوليو.
كيف بصبر وانا شايف ناس من حولك كثير 🎼🔥😉
ليلة استثنائية ضمن حفلات #موسم_جدة مع الفنان الكبير #راشد_الماجد
📍الصالة المغطاة – مدينة الملك عبدالله الرياضية
📅 ٤ يوليو #راشد_الماجد_موسم_جدة#مواسم_السعودية
سنعلن قريباً عن موعد بيع التذاكر@RashedTV @flynas @ZainKSA pic.twitter.com/3WIU5cEep5
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) June 10, 2019
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