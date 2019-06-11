انقلب السحر على الساحر.. أتراك يعتدون على قطريين بالدوحة

نايف السالم(صدى):

في الوقت الذي مكن فيه تميم بن حمد أمير قطر، الأتراك من بلاده وقواهم على المواطنين القطريين، بدأ الأتراك في نشر وممارسة هوايتهم الأولى وهي العصابات والبلطجة.

ووثق مقطع فيديو، لحظات اعتداء موظفين أتراك يعملون في شركة حماية قطرية على شباب قطريين داخل مول في الدوحة.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الأشخاص يرتدون ملابس أمن ويعتدون على بعض الشباب بضربات عنيفة، إذ وجه أحدهم صفعات قوية على وجه أحد الشباب.