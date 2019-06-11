بالفيديو.. ” بن نافل ” يقدم ملف ترشحه لرئاسة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

تقدم فهد بن نافل منذ قليل بملف ترشّحه لرئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، وذلك في مقر لجنة الانتخابات بالنادي متضمّنًا قائمة أعضاء مجلس الإدارة المرشّحين.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق لحظة تقديم ” بن نافل ” لملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي.

ويتقدم ” بن نافل ” بشكل رسمي لتولي المهمة خلفًا للمهندس عبد الله الجربوع، الذي كان قد تم تكليفه لرئاسة الهلال خلفاً للأمير محمد بن فيصل ونائبه فهد الراشد الذان تقدما باستقالتهما إلى الهيئة العامة للرياضة.