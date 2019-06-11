سريلانكا تصدر قرارا بحظر اللغة العربية بعد استقالة وزراء مسلمين

كولومبو (صدى):

حظرت حكومة سريلانكا، اليوم الثلاثاء، استخدام اللغة العربية في أسماء شوارع البلاد، وإزالة جميع لوحات أسماء الشوارع المكتوبة باللغة العربية.

وقال وزير اللغة الرسمية في البلاد مانو غينيسان: ” ستتخذ السلطات إجراءات سريعة من أجل تنفيذ هذا التعميم وستزيل جميع لوحات اسماء الشوارع التي تنتهك القوانين “؛ مضيفًا: ” وفقا لسياستنا المعمول بها، لا يمكننا السماح بطبع لوحات أسماء الشوارع بأي لغة غير الإنجليزية أو السينهالا أو التاميل (المحليتين) ” .

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الخطوة تأتي كردة فعل على هجمات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ” عيد الفصح “، ما أسفر عن مقتل 253 شخصًا وأكثر من 500 جريح،وتبنى تنظيم داعش الإرهابي تلك الهجمات؛ فيما قدم 9 وزراء مسلمون استقالتهم الأسبوع الماضي للسماح للحكومة بالتحقيق بادعاءات طالت بعضهم.