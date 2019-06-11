أمير القصيم يمنع مسيرات الزواجات ويوجه بمعاقبة المخالفين
أصدر أمير القصيم فيصل بن مشعل، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا بشأن مسيرات الزواجات في شوارع المملكة.
ونشرت إمارة القصيم عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” القرار قائلة إن أمير القصيم وجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين .
وجاء قرار منع مسيرات الزواجات؛ للحد من سلبياتها حيث تؤدي لتعطيل المرور ومضايقة المارة.
عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 13 دقيقة
منع مسيرات الزواج في الشوارع العامة وتعطيل حركة السير قرار حكيم من امير القصيم , ليته يطبق في جميع مدن المملكة بشكل جاد , لان هذه المسيرات تتسبب في الاضرار بالآخرين وخاصة سيارات الاسعاف والدفاع المدني وغير ذلك .