أمير القصيم يمنع مسيرات الزواجات ويوجه بمعاقبة المخالفين

القصيم(صدى):

أصدر أمير القصيم فيصل بن مشعل، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا بشأن مسيرات الزواجات في شوارع المملكة.

ونشرت إمارة القصيم عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” القرار قائلة إن أمير القصيم وجه بمنع مسيرات الزواجات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين .

وجاء قرار منع مسيرات الزواجات؛ للحد من سلبياتها حيث تؤدي لتعطيل المرور ومضايقة المارة.