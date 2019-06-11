وظائف إدارية شاغرة في ” STC ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية بمجال الموارد البشرية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس فريق خدمات توظيف المقاولين (Contractors Recruitment Services Team Leader): درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة.

وأضافت، خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذات صلة، وشهادات مهنية في الموارد البشرية من هيئات معترف بها دولياً مثل CIPD و SHRM؛ بينما أشارت إلى أنها تحتاج إلى رئيس فريق الوحدات الفنية لاستقطاب المواهب (Technical Units Talent Sourcing Team Leader).

وقالت أن الشروط، هي درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذات صلة، وشهادات مهنية في الموارد البشرية من هيئات معترف بها دولياً مثل CIPD و SHRM.

وتابعت، مُدير قسم خدمات الرعاية الصحية (Healthcare Services Section Manager): درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ذات صلة.

وأكدت، أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/11م، بينما التقديم من خلال الرابط التالي:هنا