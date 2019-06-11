تباطؤ وزارة العمل الأوغندية يتسبب في تأخر وصول العمالة المنزلية

نايف السالم(صدى):

قامت مكاتب استقدام وطنية بتحميل وزارة العمل الأوغندية مسؤولية تكدس وتأخر وصول العمالة المنزلية؛ بسبب التباطؤ الكبير لدى ” العمل الأوغندية ” في تحديث بيانات العمالة على منصة ” مساند ” .

وعن ذلك، أوضحت مصادر أن الآلية المعتمدة لدى وزارة العمل الأوغندية تتسم بالتباطؤ والقصور؛ نظراً لمحدودية الكوادر البشرية العاملة على إنجاز المعاملات وإدخال البيانات.

كما ذكرت المصادر أن وزارة العمل الأوغندية تفتقر للموارد البشرية القادرة على إنجاز المعاملات في الوقت القياسي، مشيرة إلى أن الكوادر البشرية العاملة على إنجاز المعاملات الكثيرة لا تتجاوز 10 موظفين، فيما تتطلب العملية نحو 50 موظفاً، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وعن تكدس العمالة المنزلية الأوغندية، قدرت المصادر نسبتهم بنحو 50%، منبهة على ضرورة متابعة التحديثات بشكل مستمر لإنهاء أزمة تكدس المعاملات.

من الجدير بالذكر أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية الأوغندية تبلغ 7500 ريال دون الضريبة البالغة 375 ريالاً، والراتب الشهري يراوح بين 950 -1000 ريال.