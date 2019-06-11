أعراض تكشف حملك على ” اللولب الهرموني “
تلجأ العديد من النساء لاستخدام ” اللولب الهرموني ” كوسيلة لمنع الحمل حيث تدوم مدته لمدة خمس سنوات، إلا أنه في بعض الحالات يحدث الحمل على ” اللوب ” وقد يرجع ذلك لعدة أسباب منها عدم تركيبه بالشكل المطلوب أوعدم تقبل الجسم له؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز أعراض الحمل على ” اللولب ” .
– انقطاع الدورة الشهرية والذي يعد أهم علامات حدوث الحمل الطبيعي.
– الإصابة بألم شديدة في منطقة البطن والرحم.
– التعرض للألم الشديد خلال عملية الجماع كعارض حديث.
-الإصابة بالنزيف المهبلي.
– ألم في منطقة الثدي، والتعب عند القيام بأي عمل أو مجهود.
– الإصابة بالعدوى المهبلية الناجمة عن الاتصال الجنسي مثل ” الإفرازات المهبلية الزائدة ” مع وجود رائحة كريهة.
– الإحساس بوجود خيط اللولب أوأن يكون الخيط أطول من السابق.
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