أعراض تكشف حملك على ” اللولب الهرموني “

أميرة خالد(صدى):

تلجأ العديد من النساء لاستخدام ” اللولب الهرموني ” كوسيلة لمنع الحمل حيث تدوم مدته لمدة خمس سنوات، إلا أنه في بعض الحالات يحدث الحمل على ” اللوب ” وقد يرجع ذلك لعدة أسباب منها عدم تركيبه بالشكل المطلوب أوعدم تقبل الجسم له؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز أعراض الحمل على ” اللولب ” .

– انقطاع الدورة الشهرية والذي يعد أهم علامات حدوث الحمل الطبيعي.

– الإصابة بألم شديدة في منطقة البطن والرحم.

– التعرض للألم الشديد خلال عملية الجماع كعارض حديث.

-الإصابة بالنزيف المهبلي.

– ألم في منطقة الثدي، والتعب عند القيام بأي عمل أو مجهود.

– الإصابة بالعدوى المهبلية الناجمة عن الاتصال الجنسي مثل ” الإفرازات المهبلية الزائدة ” مع وجود رائحة كريهة.

– الإحساس بوجود خيط اللولب أوأن يكون الخيط أطول من السابق.