” إنسان ” .. تقيم حفل المعايدة في 20 فرعا بالرياض ومحافظاتها

محمد السعران(صدى):

أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) لقاء المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور مدير عام الجمعية الأستاذ صالح بن عبد الله اليوسف، والمساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وموظفي الجمعية بالإدارة العامة بالتزامن مع فروعها الـ20 في مدينة الرياض ومحافظاتها، وقدم اليوسف التهنئة للجميع بهذه المناسبة السعيدة ، سائلا الله للجميع القبول والتوفيق والسداد. وقال إن لقاء المعايدة السنوي من شأنه تقوية الروابط الاجتماعية بين موظفي الجمعية ، وتطبيقاً عملياً للتواصل المفتوح بين منسوبي الجمعية، واستشعاراً بأهمية الاحتفاء بعيد الفطر المبارك، وتأصيل قيم التواد والمحبة بين العاملين بالجمعية.

وأضاف اليوسف: إنسان أنشئت وترعرعت بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم برعاية واحتضان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله -، الذي أولاها جل اهتمامه ورعايته الأبوية لأبنائه الأيتام، ثم تتابع على مسيرة الجمعية رجال مخلصون أكفاء، إلى أن تولى رئاسة مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبد العزيز ـ أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية.

وأوضح مدير عام الجمعية، أن إنسان تنظم لقاء المعايدة السنوي لمنسوبيها في كافة فروعها والبالغ عددها ( 20 ) فرعا منها 5 فروع في مدينة الرياض و 15 فرعا في كل من محافظات ( الخرج، الدوادمي ، الأفلاج ، الزلفي ، المجمعة ، وادي الدواسر، القويعية، رماح، حوطة بني تميم، السليل ، شقراء، عفيف ، الحريق ، مرات، حريملاء ) حيث يحتفي كل فرع بهذه المناسبة السعيدة، ويتبادلون الموظفين التهاني والتبريكات، متهيئين لمزيد من العطاء والنشاط لما فيه خدمة فئة عزيزة في مجتمعنا.

وقال: الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تفوق التطلعات، حيث تمكنت الجمعية من خلال الاستفتاء السنوي الذي يقوم به نادي المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك سعود من تحقيق “الأكثر فاعلية في شهر رمضان للعام الحالي 2019 “؛ وذلك من خلال تفعّيِل برامجها وأعمالها وانشطتها المكثفة التي حققت أهدافها الاستراتيجية المرسومة في خدمة الأبناء في مدينة الرياض ومحافظاتها، وهذا الإنجاز تحقق بفضل الله ثم بجهود الجميع وتفانيهم في خدمة الأيتام.