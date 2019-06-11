بالصور.. الحميدي يتفقد عدد من المشاريع التنموية بمدينة أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية للمشاريع التنموية التي تنفذها أمانة منطقة عسير في مدينة أبها و كان برفقته وكيل الأمين للتعمير و المشاريع المكلف المهندس خالد ال مفرج و مدير عام الاشراف و التنفيذ بوكالة التعمير و المشاريع المهندس علي مفتاح .

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولات الدكتور وليد الحميدي التفقدية للمشاريع للوقوف على سير العمل و متابعة مراحل إنجازها.

والتقى الحميدي خلال جولته مع المقاولين المنفذين للمشاريع حيث ناقش معهم المشاريع الجاري تنفيذها مطلعا على آخر الأعمال المنجزة كما استمع إلى شرح تفصيلي عن كل مشروع و نسبة الإنجاز به .

وطالب الحميدي المقاولين المنفذين بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشاريع القائمة وتسليمها في الوقت المحدد له، كما طالب بتذليل أي معوقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مشددا على سرعة إنجاز المشاريع والرفع أولا بأول عن سير الاعمال بها .

وأكد الحميدي بأن هنالك العديد من المشاريع التنموية المهمة في مدينة أبها ، و الأمانة تبذل قصارى جهدها لتسابق الوقت في تنفيذ كافة مشاريعها ، مع ضمان جودتها.

مشيرا الى ان هذه المشاريع تأتي ضمن خطط الأمانة في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مدينة أبها والتي تأتي ضمن تطلعات قيادتنا الرشيدة بتهيئة البنى التحتية وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها المواطن والمقيم.

كما أنها تأتي أيضا في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير .

منوها بما تحظى به امانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها من اهتمام ودعم غير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من اجل تطوير وتحديث منطقة عسير بشكل عام و مدينة ابها بشكل خاص .

وفي نهاية الجولة عبر الدكتور وليد الحميدي عن ارتياحه بما شاهده من الانجازات والمشاريع التي تحققت في مواقع مختلفة و ذلك بهدف تطويرها تلك المواقع وتحديثها وتحقيق اكبر قدر من الخدمات للسكان و الزوار .

الجدير بالذكر فقد قام الدكتور وليد الحميدي خلال جولته بزيارة عدد من الحدائق العامة في مدينة أبها لتفقد مدى جاهزيتها و للإطلاع على تجهيزاتها ومرافقها والتأكد من سلامتها .

منبهاعلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتهيأة الحدائق ومرافقها ومحتوياتها والعمل على صيانتها وتشغيلها بشكل دوري وتوفير كافة وسائل السلامة لمرتاديها ، سعياً الى توفير متنفسات آمنة ومريحة للزوار خلال صيف هذا العام والعمل على راحتهم ورفاهيتهم ، وإتاحة الفرص للأهالي للاجتماع وقضاء أوقات فراغهم في أماكن مهيأة .