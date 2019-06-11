بالصور.. جندي يفارق الحياة بعد غيبوبة دامت شهرا

نايف السالم(صدى):

فارق الجندي يحيى الصهلولي من منسوبي قوة الأفواج، الحياة بعد إصابته في حَادث سير أثناء أداء مهامه؛ حيث كان قد دخل في غيبوبة قرابة الشهر.

ومن جانبه، حضر محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة على الجندي الشهيد؛ حيث قدم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، لوالد الشهيد وذويه؛ سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء.

وفي السياق نفسه، كشف ذوو الشهيد عن افتخارهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميادين الشرف والكرامة، مؤكدين أن الموت في سبيل الدفاع عن الدين والمقدسات وتراب الوطن مدعاة للشرف.