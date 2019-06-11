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شقيق زعيم كوريا الشمالية مخبرا لـ الاستخبارات الأمريكية

شقيق زعيم كوريا الشمالية مخبرا لـ الاستخبارات الأمريكية
بيونج يانج(صدى):

كشفت صحيفة ” وول ستريت جورنال ” أن كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الذي قتل في ماليزيا عام 2017، كان مخبراً يتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ” سي آي أيه ” .

وذكرت الصحيفة أن ” جونج نام ” مع عملاء في الـ ” سي آي أيه ” عدة مرّات، وسافر إلى ماليزيا في فبراير 2017 للقاء الشخص الذي يتواصل معه في وكالة الاستخبارات.

يُذكر أن ” جونج نام ” كان قد توفي بعد تعرضه لغاز الأعصاب المحظور ” في إكس ” ؛ وذلك أثناء انتظاره في مطار كوالالمبور.


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