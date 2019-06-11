مواد طبيعية تعمل على حرق الدهون

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التغذية، عن مجموعة من المواد الغذائية الطبيعية التي تسهم في حرق الدهون في جسم الإنسان، وذلك عبر تحفيز عمليات فسيولوجية تعمل على التخلص من الدهون الزائدة في الجسم.

وأوضح الخبراء، أن تلك الأغذية تتمثل في الأسماك الدهنية: أسماك التونة والسردين غنية بالأحماض الدهنية الأوميغا 3، لذلك فهي تساعد على التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في الجسم، كما أنها تحسن حساسية الجسم للأنسولين وتخفض مستوى الالتهابات؛ يؤدي لتقليل نمو الأنسجة الدهنية.

ومن بينها اللوز: يساعد على طرد الخلايا الدهنية المتراكمة، ويعجل في عملية التمثيل الغذائي، وينصح الخبراء بتناول 30 حبة منه يومياً أي ما يعادل 43 غراماً؛ فضلًا عن الشاي الأخضر: لاحتوائه على الكافيين فهو يساعد على تخفيض الوزن بحرق الدهون، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مركب كاتيشين الذي يسهم مع الكافيين في تحسين وتحفيز عملية التمثيل الغذائي.

وتعمل مشتقات الألبان على امتصاص المواد المفيدة، كما أن مصل اللبن يحتوي على بروتينات كثيرة تسهم في تطوير الأنسجة العضلية، الأمر الذي يتطلب سعرات حرارية إضافية ما يؤدي لحرق الدهون، بجانب أن مشتقات الألبان تعجل من عملية التمثيل الغذائي.