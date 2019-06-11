أمير الشمالية يستقبل منسوبي قوة الواجب 10 وقوة الواجب 20 بالحرس الوطني

فاطمه الرويلي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم, منسوبي قوة الواجب 10 وقوة الواجب 20 بالحرس الوطني يتقدمهم قائد قوة الواجب 10 العميد منيف بن نايف الشيباني ، ومساعد قائد قوة الواجب 20 العميد مفلح حسين القحطاني، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلا الله أن يعيد على الجميع هذه المناسبة السعيدة والوطن وأبناؤه ينعمون بالأمن والاستقرار في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .