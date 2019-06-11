غيرة ” مارسيلو ” تدفع إدارة ريال مدريد للسماح له بالرحيل

طلال الغامدي(صدى):

قررت إدارة نادي ريال مدريد السماح للاعب البرازيلي ” مارسيلو ” احد اهم قادة الفريق الثلاثة بتقرير مصيره بالبقاء او الرحيل عن النادي .

ومن المتوقع أن يصدق اللاعب ” 31 ” عام على قرار السماح ويرحل عن النادي بسبب غيرته حال قدوم الفرنسي ” فيرلاند مندي ” مدافع ليون الذي سيقلل من دور ” مارسيلو ” .

وكان ريال مدريد قد أجرى بالفعل الفحص الطبي لـ ” مندي ” إلا انه على مايبدو ظهرت مشكلة لدى اللاعب ويتعين عليه اجراء المزيد من الفحوص بعد الإشتباه بوجود التهاب مزمن للمفاصل ، من أجل إتمام الصفقة التي وصلت إلى 50 مليون يورو .