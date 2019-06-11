وظائف شاغرة للرجال بـ ” تعليم المخواة “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة عن توفر وظائف شاغرة للرجال على بند المستخدمين وبند الأجور، وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم مسجلاً بنظام ساعد في الخدمة المدنية.

3- أن يكون مكملاً من العمر (18) عاماً.

4- أن لايزيد المؤهل الدراسي للمرشح عن شهادة الثانوية العامة.

5- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

6- أن يكون لائقاً طبياً للخدمة وسليم الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنعه من من القيام بواجباته الوظيفية.

7- أن لايكون المتقدم متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية أو فصل من أي وظيفة لأسباب تأديبية.

8- غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالقصاص أو بعقوبة السجن لمدة تزيد عن سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية ” الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو تهريب المخدرات أو المسكرات وتروجيها أو المتاجره فيها أو كان محكوماً عليه ومضت سنه على الاقل على إنتهاء تنفيذ العقوبة أو الاعفاء منها ” .

9- التقديم على وظيفة واحدة فقط من المعلن عنها وفي حالة التقدم لأكثر من وظيفة يتم استبعاد كافة الطلبات للمتقدم.

10- حضور وأجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين ومن لم يحضر يتم استبعادة.

11- أن يكون المتقدم من سكان محافظة المخواة أو المحافظات التعليمية التابعه لها.

وأشارت إلى أن لتقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/11م، من خلال الرابط التالي:هنا