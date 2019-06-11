بالصور.. هواتف ” iphone X ” مطلية بذهب عيار 24 لكل لاعب بليفربول

وكالات(صدى):

قدمت شركة متخصصة في صناعة أغلفة هواتف ” آيفون ” ، أجهزة ” iphone X “مطلية بالذهب عيار 24 قيراط لكل لاعب بفريق ليفربول بعد حصول ” الريدز ” على لقب دوري أبطار أوروبا والإنتصار الساحق أمام توتنهام .

وكان ليفربول قد شهد تطور ملحوظ بقيادة ” يورجن كلوب ” في الموسم المنتهي كان أهمها فوزه بثنائية نظيفه على توتنهام هوتسبير في المباراه التي شهدتها العاصمة الأسبانية مدريد ليصنع ملحمة تاريخية أعادت اللقب للفريق للمرة السادسة .

الجدير بالذكر أن معظم لاعبي ليفربول في أجازة استعداداً لمهام جديدة في الفترة المقبلة ، منهم محمد صلاح الذي سيخوض بطولة كأس أمم افريقيا بمصر بعد 10 أيام ، ولاعبين لاتينيين قبل منافسات كوبا أمريكا .