حساب المواطن يوضح الحد الأدنى والأعلى لعمر الفرد المستقل

عادل الحربي(صدى):

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤل أحد المستفيدين حول الحد الأدنى والأعلى لعمر الفرد المستقل المستحق للدعم.

وقال حساب المواطن: ” بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة ” .

وفي السياق نفسه، يصرف الدعم في حساب المواطن حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.