مغنية أمريكية تهاجم الباباراتزي بسبب ” البكيني “

واشنطن(صدى):

اتهمت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، مصوري ” الباباراتزي ” بالتلاعب بصورها التي تظهر فيها بـ ” البكيني ” بواسطة برنامج فوتوشوب، ومحاولة إظهارها ” سمينة ” .

وعن ذلك، ظهرت ” سبيرز ” في مقطع فيديو وهي ترتدي ” بكيني ” شبيه بالذي ارتدته على الشاطئ قائلة: ” ذهبت أمس للسباحة.. أبدو وكأن وزني زاد نحو 18 كيلو جرامًا عما أنا عليه اليوم.. هكذا أنا الآن وأنا نحيفة مثل إبرة.. قولوا لي ما هو الحقيقي؟ ” .

فيما ردت الوكالة التي التقطت الصور، قائلة: ” نعتقد أن بريتني تبدو رائعة، لكن من المثير للسخرية الإشارة إلى أنه تم التلاعب بالصور أو الفيديو ” .

يُذكر أن المصورون التقطوا صورا لـ ” سبيرز ” بينما كانت برفقة صديقها سام أصغري على شواطئ ميامي بفلوريدا.