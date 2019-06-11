” ياسرف ” تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير ” ياسرف ” باب التقديم على 16 وظيفة إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس، وذلك للعمل بمقر الشركة بينبع .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة وفقاً للمسميات التالية :

1- مستشار العقود (Contract Advisor) (وظيفتان).

2- مُخطط الصيانة (T/A Planner) (عدد 3 وظائف).

3- مهندس الأجهزة الموثوقية (Reliability Instrumentation Engineer).

4- مهندس الموثوقية (Reliability Engineer) (وظيفتان).

5- رئيس عمال الصيانة – وحدة الورش الميكانيكية (Maintenance Foreman – Mechanical Workshops Unit).

6- مهندس المشاريع والصيانة (Projects & T/A Engineer).

7- مهندس صيانة (Maintenance Engineer) (عدد 3 وظائف).

8- أخصائي هندسة الموثوقية (Reliability Engineering Specialist).

9- منسق إدارة التغيير (MOC Coordinator).

10- مهندس المشروع (Project Engineer II).

وأكدت الشركة أن التقديم متاح بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/06/11م ، وذلك على الرابط التالي :هنا