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فيديو مسرب لقيادي حمساوي بارز.. ” أشعر بالتقيؤ عند سماع مشروع دولة فلسطين “

فيديو مسرب لقيادي حمساوي بارز.. ” أشعر بالتقيؤ عند سماع مشروع دولة فلسطين “
القدس المحتلة(صدى):

كشف مقطع صوتي مسرب عن فضيحة مدوية للقيادي البارز بحركة “حماس” ووزير الخارجية السابق عام 2007 “محمود الزهار “.

وقال ” الزهار ” في المقطع الصوتي أنه يشعر بـ “التقيؤ” عندما يسمع مقولة مشروع دولة فلسطينية على ‏حدود العام 1967 لأنه لا يوجد “مشروع ولا نيلة ” على حد وصفه .

وزاد قائلاً : فلسطين بالنسبة لنا فهي كالمسواك لتنظيف الأسنان لأن مشروعنا أكبر من فلسطين، فلسطين لا ‏تظهر على الخريطة .

ولم يوضح المقطع طبيعة المشروع الأهم والأكبر الذي يشير إليه ” الزهار ” إلا انه من الراجح كما يؤكد النشطاء أنه يلمح إلى خلافة الإخوان المسلمين دون اهتمام بالقضية الفلسطينية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 21 دقيقة

والله اني قد قلت راي قبل 30 سنه انهم تربيه اليهود اسرائيل

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