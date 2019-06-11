فيديو مسرب لقيادي حمساوي بارز.. ” أشعر بالتقيؤ عند سماع مشروع دولة فلسطين “

القدس المحتلة(صدى):

كشف مقطع صوتي مسرب عن فضيحة مدوية للقيادي البارز بحركة “حماس” ووزير الخارجية السابق عام 2007 “محمود الزهار “.

وقال ” الزهار ” في المقطع الصوتي أنه يشعر بـ “التقيؤ” عندما يسمع مقولة مشروع دولة فلسطينية على ‏حدود العام 1967 لأنه لا يوجد “مشروع ولا نيلة ” على حد وصفه .

وزاد قائلاً : فلسطين بالنسبة لنا فهي كالمسواك لتنظيف الأسنان لأن مشروعنا أكبر من فلسطين، فلسطين لا ‏تظهر على الخريطة .

ولم يوضح المقطع طبيعة المشروع الأهم والأكبر الذي يشير إليه ” الزهار ” إلا انه من الراجح كما يؤكد النشطاء أنه يلمح إلى خلافة الإخوان المسلمين دون اهتمام بالقضية الفلسطينية .