حساب المواطن يتفاعل مع طلب بزيادة الدعم لمعدومي الدخل

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، أنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي، وذلك ردًا على مستفيد طلب زيادة الدعم لمعدومي الدخل.

وأوضح حساب المواطن، أن قيمة الدعم تشمل، الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن كان قد أودع، بالأمس، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال.