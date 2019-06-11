شركة التصنيع الوطنية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” التصنيع الوطنية ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية لحملة الدبلوم فما فوق بالدمام، وذلك للعمل وفقًا للمسميات والشروط التالية:

1- مُمثل المبيعات (Representative, Sales):

– درجة البكالوريوس في التسويق أو الأعمال مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- مُمثل التسويق وتطوير الأعمال (Representative, Marketing & BD):

– درجة البكالوريوس في التسويق أو الأعمال مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:

– مُمثل المبيعات (Representative, Sales) هنا

– مُمثل التسويق وتطوير الأعمال (Representative, Marketing & BD هنا