أمين الشرقية يناقش المشاريع التنموية مع المجلس البلدي بالجبيل

فيصل العنزي(صدى):

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، رئيس المجلس البلدي لمحافظة الجبيل الاستاذ فهد بن عبد الرحمن المسحل، وعدد من أعضاء المجلس، وهم درباس بن حمد المجدل، و علي بن سيف الخاطر، وسعد بن فضل البوعينين، وذلك بمقر الأمانة اليوم الثلاثاء الموافق 08/10/1440هـ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بالمشاريع التنموية التي تنفذها البلدية في محافظة الجبيل الى جانب الخدمات البلدية الأخرى، وبحث بعض المشاريع الاستثمارية وخاصة في مواقع الكورنيش.

من جهته أكد معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن محافظة الجبيل تشهد حاليا عدد من المشاريع التنموية والتي ستسهم في تعزيز البنية التحتية بالمحافظة هذا، بالإضافة الى الفرص الاستثمارية التي تطرحها البلدية في عدد من المواقع، و البرامج التي تنفذها البلدية حاليا بالمحافظة، مشيدا بالروح التكاملية والتعاون البناء والمثمر بين المجلس البلدي والبلدية والذي انعكس جليا على تنفيذ المشاريع ومتابعتها خدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدا معاليه حرص الأمانة الدائم على دعم المحافظة بكافة المشاريع، كما هو الحال في باقي المحافظات الأخرى بالمنطقة من خلال الميزانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لتنفيذ هذه المشاريع.

وأضاف معاليه بأن محافظة الجبيل شهدت نقلة نوعية كبيرة من خلال المشاريع التي تنفذها الأمانة، كما تشهد حاليا تنفيذ ٢٤ مشروع بإجمالي 224,029 مليون ريال، تمثلت في تطوير تقاطعات طريق المدينة المنورة وتطوير الواجهة البحرية بجزيرة جنة وتطوير الكورنيش الجنوبي وتطوير شارع الملك فيصل الشرقي والشمالي ( مبادرة أنسنة المدن ) وردم وتسوية الأراضي بضاحية الملك فهد بالجبيل وردم وتسوية وتنزيل وتبتير الأراضي والمخططات وردم وتسوية سفلته بضاحية الملك فهد ببلدية الجبيل ( مبادرة السيول )، وكذلك آليات التخلص من النفايات وردم المستنقعات ، وإنشاء مجموعة من الحدائق بالأحياء السكنية وحدائق وممرات مشاة وساحات بضاحية الملك فهد ودراسات وتصاميم الحدائق ودراسة وتصميم إنشاء مبنى متعدد الأدوار ، والإشراف الفني الهندسي على أعمال التنفيذ للمشاريع واستكمال مشروع وتأهيل وتطوير الشوارع واستكمال مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة واستكمال سفلته مخططات المنح بضاحية الملك فهد بالجبيل ،وسفلتة وأرصفة وانارة حي الخالدية وحي الضباب بالجبيل.