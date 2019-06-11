وليد الفراج: 7 لاعبين أجانب بالدوري المقبل جيد

نواف السالم(صدى):

أعرب الإعلامي وليد الفراج، عن رأيه بقرار اتحاد كرة القدم بتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل إلى 7 لاعبين فقط.

وعن ذلك، قال ” الفراج ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” 7 لاعبين أجانب في الدوري المقبل شيء جيد، ولو أصبحوا 6 لاعبين في الموسم الذي يليه سيكون شيء جيد جداً ” .

وتابع: ” ثلاثة مواسم ستكون كافية لتقييم إيجابيات وسلبيات القرار، وإن كنت أراه قد أضاف متعة لكثير من المباريات لكنه ربط المنافسة بين الأكثر تمويلاً، يارب دوري قادم أكثر قوة وجمالاً وعدالة ” .