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    يونيو

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  3. 4 حالات بلائحة المنافسات الجديدة تمكن الموظف الحكومي من بيع إبداعاته للدولة 

4 حالات بلائحة المنافسات الجديدة تمكن الموظف الحكومي من بيع إبداعاته للدولة 

4 حالات بلائحة المنافسات الجديدة تمكن الموظف الحكومي من بيع إبداعاته للدولة 
علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن ملامح لائحة المنافسات الجديدة التي يجري مناقشتها تمهيداً لإعتمادها قريباً .

وتسمح اللائحة للوزارت والجهات الحكومية بالتعامل مع موظفي القطاع الحكومي في 4 حالات يمكن من خلالها شراء أعمال الموظفين المبدعين وتكليفهم بأعمال خاصة ، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى موظفي الدولة وتشجيع قدراتهم الإبداعية .

ووفقاً لمشروع اللائحة فإنه سيتم التعامل على هذا الأساس مع الحالات التالية :

– الموظفين أصحاب الأعمال الغير تجارية المرخصة .
– الموظفين المؤلفين سواء بالشراء منهم مباشرة ً او من دور النشر .
– أصحاب الإبداعات الخاصة سواء بشراء حقوق الملكية الفكرية او المصنفات او الدخول في مزايدات علنية .
– تكليف الموظفين بتلك الأعمال والتعاقد معهم بدلاً من مؤسسات او شركات .


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