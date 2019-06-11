4 حالات بلائحة المنافسات الجديدة تمكن الموظف الحكومي من بيع إبداعاته للدولة
كشفت مصادر مطلعة عن ملامح لائحة المنافسات الجديدة التي يجري مناقشتها تمهيداً لإعتمادها قريباً .
وتسمح اللائحة للوزارت والجهات الحكومية بالتعامل مع موظفي القطاع الحكومي في 4 حالات يمكن من خلالها شراء أعمال الموظفين المبدعين وتكليفهم بأعمال خاصة ، وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى موظفي الدولة وتشجيع قدراتهم الإبداعية .
ووفقاً لمشروع اللائحة فإنه سيتم التعامل على هذا الأساس مع الحالات التالية :
– الموظفين أصحاب الأعمال الغير تجارية المرخصة .
– الموظفين المؤلفين سواء بالشراء منهم مباشرة ً او من دور النشر .
– أصحاب الإبداعات الخاصة سواء بشراء حقوق الملكية الفكرية او المصنفات او الدخول في مزايدات علنية .
– تكليف الموظفين بتلك الأعمال والتعاقد معهم بدلاً من مؤسسات او شركات .
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