أمانة الشرقية: انطلاق المرحلة الثالثة لحملة تنظيف شواطئ المنطقة

محمد السعران(صدى):

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الاثنين ٧/١٠/١٤٤٠هـ ، حملة تنظيف شواطئ المنطقة، بمرحلتها الثالثة، والتي بدأت من شاطئ نصف القمر” المحار”.

ونفذ الحملة كلاً من مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني وبلدية الظهران بالتعاون مع احدى الشركات الوطنية.

وهدفت الحملة لنشر التوعوية والتذكير بوجوب المحافظة على الحياة البرية والبحرية بين أفراد المجتمع.

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على تنفيذ مثل هذه الحملات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة، كما تسعى لرفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدى المجتمع.

وشارك في الحملة رئيس بلدية الظهران المهندس محمد بن جاسم الجاسم، وعدد من موظفي الشركة، ورئيسة مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الانساني بالأمانة سميرة فؤاد الزيات ومنسوبات المركر.