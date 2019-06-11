بالفيديو.. سيدة تتخلى عن أمومتها وتلقى رضيعتها في صندوق قمامة

بانكوك(صدى):

ألقت سيدة في تايلاند رضيعتها حديثة الولادة في صندوق القمامة، قبل أن تركب دراجتها النارية وترحل، وذلك بعد إنجابها بيوم واحد؛ حيث ضبطت كاميرا مراقبة جريمة الأم الشنيعة، حيث ظهرت وهي تلقي حقيبة سوداء بالقرب من مكب قمامة صناعي على جانب الطريق.

وظهرت الأم وهي تنظر حولها للتحقق من عدم رؤية أحد لها، ورغم وجود شاهد في الشارع إلا أنه لم يلحظ الرضيعة؛ ثم ركبت دراجتها النارية، قبل أن تقودها بعيدًا مع ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات، وتركت الرضيعة في صندوق القمامة لمدة 4 ساعات في الحرارة الشديدة.

وعثر جامع القمامة على الطفلة، وأبلغ الشرطة وفرق الإنقاذ، الذين نقلوها إلى المستشفى وهي تعاني من مضاعفات الولادة، وتتألم وتنزف بشدة، قبل أن تنقلها إلى المستشفى ذاته.

وبررت الأم فعلتها بعدم امتلاكها ما يكفي من المال لتربية الطفلة: ” زوجي سائق في مقاطعة أخرى، ويجني 10 آلاف ”بات“ في الشهر، وهذا لا يكفي لتربية عائلة كبيرة “.