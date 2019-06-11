اجراء 135 عملية قسطرة في مركز القلب بالقريات

رافع فريح(صدى):

نجح -بفضل الله- فريق طبي مكون من ثلاث اطباء استشاريين سعوديين يحملون البورد الامريكي بمستشفى القريات العام من اجراء عدة عمليات قسطرة وتنوعت العمليات وكان من بينها، قسطرة وشرايين القلب وقسطرة شرايين الكلى حيث بلغ عدد الحالات خلال الشهرين الماضيين ١٣٥ حالة وكان من بينهم مرضى يعانون من جلطه قلبيه حاده اجرى لهم عملية قسطرة عاجله وقد بذل الطاقم الطبي المتخصص جهداً كبيراً لإنهاء معاناة المرضى، وتمكّن من إجراء جميع العمليات بنجاح ولله الحمد.

الجدير بالذكر أنه يتوفر في مستشفى القريات العام الإمكانيات والخبرات لإجراء مثل هذه العمليات

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.