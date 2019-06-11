المواطنون يتجهون للسياحة بالبوسنة وأذربيجان بديلا عن تركيا

نايف السالم(صدى):

شهدت الرحلات التركية هذا العام انخفاضاً ملموساً وصل إلى النصف في بعض المطارات؛ وذلك بسبب تردي الأوضاع الأمنية وتكرر حوادث الاعتداء وعدم ضمان السياحة هناك.

حيث بدأ المسافرون السعوديون في البحث عن وجهات سياحية بديلة عن تركيا، وبالفعل تصدرت ” البوسنة وأذريبجان ” قائمة الوجهات السياحية الأكثر طلباً هذا الصيف.

وعن مميزات هاتين الدولتين، فهما يتمتعان بسقف الأمن المرتفع وانخفاض معدلات الجريمة، فكلا البلدين يتمتعان بجودة أمنية عالية على عكس تركيا التي أصبحت تشكل خطراً على حياة السائح خاصة العائلات.

كما أن الرحلات التركية باتت مرهقة ماديًا للأسر بعد أن وصل سعر التذكرة إلى أكثر من ٣ آلاف ريال، خاصة حال ازدياد عدد أفراد الأسرة؛ وهو ما دفع الأسر إلى الحجز على البوسنة وأذريبجان.