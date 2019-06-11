فتح بوابة القبول في البكالوريوس والدبلوم بجامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشفت جامعة الطائف عن مواعيد القبول للعام الجامعي المقبل 1440/ 1441 هـ، عبر بوابة الجامعة الإلكترونية؛ فيما قال عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، في وقت سابق، أن القبول سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرة، ولا يتطلب إرسال أي وثائق.

وأوضح الدكتور السواط أن فتح بوابة القبول لطلبات البكالوريوس، ودبلوم المجتمع، والمنح الداخلية (المنح الداخلية خاصة بالطلبة المقيمين)، سيكون يوم غد الأربعاء الموافق التاسع من شوال إلى يوم السبت الموافق 26 شوال المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم فرز طلبات المتقدمين خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد الموافق 27 شوال إلى يوم الثلاثاء الموافق للسادس من ذي القعدة المقبل؛ فيما سيتم إعلان نتائج المقبولين وتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي يوم الأربعاء الموافق للسابع من ذي القعدة حتى يوم الأحد الموافق 11 ذو القعدة.