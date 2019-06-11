تمديد فترة التسجيل ببرامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

عادل الحربي(صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرار بتمديد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات إلى تاريخ 20 شوال 1440هـ.

كما وجه وزير التعليم بفتح مزيد من البرامج التدريبية النوعية؛ مثنيًا على الإقبال الكبير من المعلمين والمعلمات على برامج التدريب الصيفي، وحرصهم على المساهمة في تطوير التعليم ورفع نواتج التعلم.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور محمد المقبل، ‏المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، عن شكره لوزير التعليم لإتاحته الفرصة لشاغلي الوظائف التعليمية والتوجيه بتمديد فترة التسجيل وزيادة المقاعد والبرامج التدريبية.

وعن برامج التطوير المهني الصيفي، أوضح ” المقبل ” أنه قد أٌضيف لها برامج اللغة الصينية والطفولة المبكرة والبرامج التي تعمل على رفع مستوى نواتج التعلم لدى الطلاب.