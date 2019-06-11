انقطاع التيار الكهربائي في نجران لليوم الثالث

نايف السالم(صدى):

خرج التيار الكهربائي عن الخدمة وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 13 ألف مشترك في ‎نجران، اليوم الثلاثاء.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء، قد كشفت أمس الاثنين، عن انقطاع محدود في التيار الكهربائي لبعض المشتركين في منطقة نجران؛ عقب خلل فني في الشبكة الكهربائية.

وقدمت الشركة أمس، اعتذارها لمشتركيها المتأثرين، مؤكدةً أن الفرق الفنية والميدانية تقوم بالعمل لإصلاح الخلل في أسرع وقت ممكن؛ فيما كانت نجران قد شهدت أول أمس، انقطاع الكهرباء ما دفع الشركة للاعتذار.

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