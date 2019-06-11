تعاون مشترك بين جمعية إنسان ومركز كير الطبي

محمد السعران(صدى):

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” اتفاقية تعاون مشترك مع مركز كير الطبي .

وتضمنت الاتفاقية، استقطاع جزء من مبلغ الفواتير والإجراءات الإدارية في المركز لصالح الجمعية ، إضافة إلى وضع الرقم( 5055 )للأكياس الخاصة بالمركز والصيدلية ، و تقديم الدعم الإعلامي ، وكذلك تقديم عرض خاص لموظفي الجمعية وعائلاتهم .

وتأتي هذه الاتفاقية حرصا من الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية، وتحقيقاً للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

بدوره أعرب أ. صالح بن عبد الله اليوسف مدير عام الجمعية عن شكره وتقديره لمركز كير الطبي لدورهم في المسؤولية الاجتماعية واستشعارهم بفئة أبنائهم الأيتام .

لافتا أن الجمعية تسعى للتكثيف من الشراكات مع جهات القطاع الخاص لتعود الفائدة على المستفيدين من خدمات الجمعية الذين بلغ عددهم نحو 40.000 يتيما ويتيمة وأرملة، تقدم لهم الخدمات والرعاية الاجتماعية عبر 20 فرعا في محافظات الرياض.

من جهته عبّر د.عبد العزيز السدحان، المدير الطبي للمركزعن سروره بهذا التعاون بين مركز كير الطبي وجمعية إنسان، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في دعم الأيتام وتجسيد الرؤية الوطنية للمملكة.