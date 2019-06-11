فتحت باب طوارئ الطائرة ظنا أنه باب المرحاض وتسببت في كارثة
تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية لعملية إخلاء وتأجيل لرحلتها الجوية من مانشستر إلى إسلام آباء لمدة 8 ساعات بسبب خطأ غريب من قبل احدى الراكبات .
وتفصيلاً فقد قامت السيدة بفتح باب الطوارئ معتقدة انه باب المرحاض لتنطلق مزلجة الإخلاء على الفور تبعاً لتصميم أبواب الطائرة .
ووفقاً لصحيفة إندبندنت البريطانية فقد قررت السيدة ” تلبية نداء الطبيعة” على الرغم من التنبيه بريط الأحزمة وفتحت باب الطواريء “إل 5” على الجانب الأيسر من مؤخرة الطائرة ظناً منها أنه باب المرحاض .
وتم فتح تحقيق فوري في الواقعة حول كيفية السماح لها بمغادرة المقعد في هذا التوقيت ما أدى تلك الكارثة .
وتسبب الموقف في عدم موافقة باقي الركاب على العودة لمتن الطائرة ، فيما لم تصل جميع الأمتعة من مطار مانشستر وظلت عالقة هناك .
مضيف جوي[ عدد التعليقات: 1177 ] نشر منذ 36 دقيقة
مسؤولية المضيفين والمضفيات في منع الركاب من مغادرة مقاعدهم اثناء الاقلاع والهبوط