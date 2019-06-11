الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس بمجال المحاسبة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية: أخصائي أول – أصول ثابتة، ورئيس قسم الحسابات المدينة والدائنة.

وأوضحت الهيئة، أن شروط أخصائي أول – أصول ثابتة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، خبرة لا تقل عن 5 سنوات (ثلاث سنوات في مجال مهام الوظيفة)، مراجعة دورية لفئات الأصول الثابتة والأعمار الإنتاجية.

وأضافت، تخصيص أرقام تعريفية للأصول الثابتة وتسجيلها في النظام المحاسبي، تسجيل حيازة الأصل الثابت والتخلص منه في النظام المحاسبي، مراجعة نسب الإنجاز للمشاريع، ومطابقتها بالعقود المبرمة قبل صرف الدفعات، وتنفيذ أية خصومات أو غرامات، ومتابعة تقييد تكاليف المشروعات في حسابات الأصول الثابتة وإغلاق هذه الحسابات بمجرد الانتهاء من المشروعات ذات الصلة.

وتابعت، تسوية الرصيد في دفتر الأستاذ المساعد للأصل الثابت بالنسبة للحساب الملخص في دفتر الأستاذ العام، حساب الإهلاك لكافة الأصول الثابتة، إجراء جرد دوري للمخزون المادي للأصول الثابتة، مراقبة المصروفات الرأسمالية والتشغيلية قبل عملية الرسملة والتحقق من أن الأصول المرسملة تستوفي الشروط بحسب اللائحة المعتمدة.

واستطردت، إعداد البيانات المطلوبة للحسابات الختامية والميزانية العمومية، تنسيق وتسهيل عمل المدقق الداخلي والتنسيق مع المدققين الخارجيين لإتمام المراجعة وإعداد الجداول المطلوبة للقيام بعملية التدقيق، ما يكلف به من أعمال أخرى من قبل الإدارة.