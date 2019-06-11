غدا.. ” قطار الحرمين ” يطلق خدمة القطار المزدوج

علي القحطاني(صدى):

يعتزم مشروع قطار الحرمين إطلاق خدمة جديدة ” القطار المزدوج ” أي سير قطارين في وقت واحد، وذلك بدءً من الأربعاء الموافق 12 يونيو الجاري.

ويأتي إطلاق تلك الخدمة على بعض الرحلات؛ لرفع الطاقة الاستيعابية وتلبية الطلبات المتزايدة على الرحلات.

وعن ذلك، كشف مسؤول بالمشروع أنه تم تحديد مواعيد الرحلات لشهر يونيو الجاري ” الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد ” ، من مكة المكرمة بتجاه المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة.

وفيما يتعلق بأول رحلة فسوف تنطلق في تمام الساعة 8 صباحاً والثانية الساعة 12 ظهراً، والثالثة الساعة 15:15 والرابعة الساعة 18:15 والخامسة الساعة 20 ونفس المواعيد لخط العودة .