سر دبوس ” ألوية الحرس ” الذي ترتديه ملكة بريطانيا في جميع الحفلات 

لندن(صدى):

على الرغم من حرص ملكة بريطانيا على ارتداء دبوس ماسي في كافة المناسبات ، إلا ان هناك دبوس أثار الإنتباه لمداومتها على إرتدائه في حفل ” عيد ميلادها الرسمي ” .

وكشف مقربون من القصر الملكي أن هذا الدبوس له مسمى خاص وهو ” ألوية الحرس ” إذ يحمل شارات الألوية الخمس للجيوش البريطانية وجيوش الكومنولث، وهي: حرس غرينادير، وحرس كولدستريم، والحرس الأسكتلندي، والحرس الأيرلندي، وحرس ويلز ، وفقاً للعربية نت .

وتتناوب تلك الجيوش على حمل أعلامهم كل عام للإحتفال بالملكة وهو ما يعني أن ارتدائه بدافع وطني لتلك الجيوش ، إذ يحمل الدبوس عبارة لا تينية تعني ” في كيان واحد ” .

يشار إلى أن هذا الدبوس من الماس الطبيعي النادر وعلى شكل بيضاوي ، ويعلوه تاج مرصع بالماس .