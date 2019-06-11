شراكة نوعية تنقل خدمات الأورام إلى حفرالباطن

فيصل العنزي(صدى):

استمرارا للجهود المبذولة لخدمة مرضى الأورام فقد أثمرت مؤخراً -بحمد الله- الشراكة بين مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام و مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن عن بدء خدمة العلاج الكيميائي الوريدي لمرضى السرطان في محافظة حفر الباطن، والتي بدأت مع شهر رمضان المبارك حيث يتلقي عدد من مرضى الأورام خدمة العلاج الكيميائي الوريدي في مستشفى حفر الباطن المركزي و ذلك على يد فريق متخصص زائر من الدمام بقيادة الدكتور فهد ابن شمسه استشاري و رئيس قسم الأورام و مدير التعاون الصحي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

تأتي هذه الشراكة والنقلة النوعية سعياً لراحة المرضى في حفرالباطن إذ تجنبهم تكبد عناء السفر إلى المستشفى التخصصي بالدمام كما كان متبعاً في فترات سابقة، مع تقديمها لهم وبذات الجودة والكفاءة في محل اقامتهم بحفرالباطن.

وثمن الفريق الطبي المشرف على الخدمة الدعم اللامحدود الذي يجدونه من قبل إدارة ‏مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ممثلة بالمدير التنفيذي الدكتور منصور توفيق والمدير الطبي الدكتور هليل الحربي وبدعم مباشر من الدكتور هاني الهاشمي مدير مركز الأورا، كما عبر الفريق عن شكره لإدارة الشؤون الصحية بحفر الباطن ممثلة بمديرها الأستاذ ناصر بن راشد الصافي، الذين قدموا كافة التسهيلات و الإمكانيات من أجل مرضى الأورام.

وأضاف الدكتور ابن شمسه أن هذا البرنامج يعتمد استراتيجية التدرج و التطور المرحلي مع المحافظة على أعلى جودة من الخدمات و أن هذا البرنامج مرّ خلال الخمس سنوات الماضية بعدة مراحل تطويرية لتأسيس و تحسين الخدمات التشخيصية و الصيدلية و العلاجات الهرمونية و البيولوجية، و تأتي خطوة العلاج الكيميائي الوريدي تتويجاً للجهود السابقة، و لا يزال البرنامج بحاجة لاستمرار الدعم من الجميع حتى نصل بعون الله لخدمات متكاملة لمرضى الأورام.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قد مهّدت لهذه الخطوة ودعمتها باهتمام كبير، بعد أن دشّن معالي وزير الصحة في فترة سابقة من العام 2018 وحدة الأورام بمحافظة حفر الباطن، و تتولى متابعة هذه الخدمات إدارة المراكز التخصصية بالوزارة بقيادة د فيصل سالم العنزي.