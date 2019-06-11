معتمر تركي يتعرض لآلام حادة في الصدر بمطار جدة.. وفريق طبي ينقذه

نايف السالم(صدى):

استقبل قسم الطوارئ والكوارث بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، اليوم الثلاثاء، متعمرًا تركيًا بعد تعرضه لألم حاد في الصدر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي قبل مغادرته لبلاده.

وعلى الفور تم نقله لعمل قسطرة وإنقاذ حياته؛ حيث أجري له فتحُ الشريان الإكليلي الرئيسي، ومن ثم وضع دعامة علاجية.

ومن الجدير بالذكر، أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُعد صرحًا طبيًّا مهمًّا ومساندًا لمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في خدمة زوار البلد الحرام باستقبال الحالات المرضية للمعتمرين والحجاج.