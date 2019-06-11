” الزعاق ” : معايير درجة الحرارة بالسيارات غير دقيقة
كشف الدكتور خالد الزعاق؛ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن معايير درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات تكون قراءتها غير دقيقة غالبًا.
وعن ذلك، قال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وُضعت للتقريب وليست للتحقيق.. غالباً تكون قراءتها غير دقيقة ” .
وأرجع السبب في ذلك إلى أنها لا تراع فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.
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