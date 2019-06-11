” الزعاق ” : معايير درجة الحرارة بالسيارات غير دقيقة

حمود العنزي(صدى):

كشف الدكتور خالد الزعاق؛ عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن معايير درجات الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات تكون قراءتها غير دقيقة غالبًا.

وعن ذلك، قال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” معايير درجة الحرارة في السيارات ولوحات الطرقات وغيرها وُضعت للتقريب وليست للتحقيق.. غالباً تكون قراءتها غير دقيقة ” .

وأرجع السبب في ذلك إلى أنها لا تراع فيها الشروط العالمية في أخذ درجة الحرارة، فالقراءة الدقيقة هي الصادرة من المراصد العالمية وهيئات الأرصاد.